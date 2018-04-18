Прогноз погоды. Идёт циклон: кутаемся и достаём зонты

В среду, 18 апреля, уже с утра небо покрыто плотными облаками, на термометрах +5…+7 °C. К полудню потеплеет до +9…+11 °C, начнёт моросить дождик, а восточный ветер усилится до 5–6 м/с. После обеда дождь местами превратится в ливень и будет идти с перерывами до самой ночи. Вечером +7…10 °C, на улице будет малоприятно. Утешает одно: сильный дождь прибьёт пыль и немного умоет улицы.

По народному календарю день Федула Ветренника: считалось, что с этого дня начинают дуть тёплые, весенние ветры. «Апрель губы надул — тепляк подул» — говорили наши предки.

В четверг, 19 апреля, погода по-прежнему ненастная, будет облачно и дождливо, сообщает Погода. НН.ру. Утром термометры покажут номинальные +6 °C, а ветродуй и стук капель по оконному стеклу словно будут уговаривать не выходить на улицу. Днём ветер ослабнет, дождь перейдёт в моросящий, облачность начнёт рассеиваться, и потеплеет до +8…+12 °C. Вечером +6…+9 °C, облачно с прояснениями, ветер завернёт с севера.

В пятницу, 20 апреля, утро порадует солнышком, но будет прохладно, +2…+5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C, а облака вернутся на небо. Вечером +7 °C, будет пасмурно. Синоптики предупреждают, что может снова начаться дождь..