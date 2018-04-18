Из-за смога в Пекине остановили строительные работы

Из-за сильного смога в Пекине объявлен желтый уровень экологической опасности.

Уровень содержания мелких твердых частиц PM 2,5 в воздухе превысит отметку 200 микрограммов на кубический метр. А допустимая норма, установленная Всемирной организацией здравоохранения — не более 25 микрограммов, подчеркивает ТАСС

В столице Китая приостановлены все строительные работы, введены ограничения на движение грузовых автомобилей. Жителям рекомендовали меньше бывать на улице, а руководству школ — отменить уроки на свежем воздухе. Синоптики пообещали, что уже в пятницу дожди улучшат экологическую ситуацию в мегаполисе.

Напомним, что в начале апреля столица Поднебесной погрузилась в кромешный смог. Уровень содержания в воздухе вредных для здоровья человека частиц РМ 2,5 тогда превысил допустимый предел в 13 раз.