В Алтайском крае до конца недели планируют снять режим ЧС 

БАРНАУЛ, 18 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в связи с первой волной паводка в Алтайском крае, в регионе планируется снять до конца недели. Об этом сообщил в среду на заседании правительства региона губернатор Александр Карлин.
"Начинается выход из первой волны паводка, уровень воды на всех реках снижается, ситуация в целом идет на спад. Мы имеем несколько территорий, где сохранилось подтопление. Прошу подготовить (заместителя председателя правительства Виктора Мещерякова) предложение по снятию режима ЧС до конца недели. Предстоит серьезная работа, учитывая, что зимний сезон складывался неординарно с точки зрения климата, надо подготовиться ко второй волне: предварительная информация специалистов дает многовариантность развития событий по времени и масштабу", — сказал Карлин.
Глава региона поручил руководителям профильных ведомств в ближайшее время привести в рабочее состояние все объекты социальной сферы — в первую очередь речь идет о транспортной инфраструктуре. Он отметил, что экспертам необходимо изучить состояние автомагистралей и представить проект документов по их ремонту и восстановлению.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, на сегодня остается подтопленными один дом — накануне их было восемь, 99 участков — накануне их было 122. Как пояснили в ведомстве, спад связан с похолоданием и минусовыми ночными температурами, которые продлятся в крае до конца недели, потепление, по прогнозам, начнется с выходных. Всего с начала подтопления 2018 года паводок затронул 217 населенных пунктов, ущерб нанесен более чем 21,2 тыс. человек.