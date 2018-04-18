В Алтайском крае до конца недели планируют снять режим ЧС

БАРНАУЛ , 18 апреля. / ТАСС /. Режим ЧС, введенный в связи с первой волной паводка в Алтайском крае , в регионе планируется снять до конца недели. Об этом сообщил в среду на заседании правительства региона губернатор Александр Карлин.

"Начинается выход из первой волны паводка, уровень воды на всех реках снижается, ситуация в целом идет на спад. Мы имеем несколько территорий, где сохранилось подтопление. Прошу подготовить (заместителя председателя правительства Виктора Мещерякова ) предложение по снятию режима ЧС до конца недели. Предстоит серьезная работа, учитывая, что зимний сезон складывался неординарно с точки зрения климата, надо подготовиться ко второй волне: предварительная информация специалистов дает многовариантность развития событий по времени и масштабу", — сказал Карлин.

Глава региона поручил руководителям профильных ведомств в ближайшее время привести в рабочее состояние все объекты социальной сферы — в первую очередь речь идет о транспортной инфраструктуре. Он отметил, что экспертам необходимо изучить состояние автомагистралей и представить проект документов по их ремонту и восстановлению.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, на сегодня остается подтопленными один дом — накануне их было восемь, 99 участков — накануне их было 122. Как пояснили в ведомстве, спад связан с похолоданием и минусовыми ночными температурами, которые продлятся в крае до конца недели, потепление, по прогнозам, начнется с выходных. Всего с начала подтопления 2018 года паводок затронул 217 населенных пунктов, ущерб нанесен более чем 21,2 тыс. человек.