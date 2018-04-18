Ещё
Грязные дожди из Китая зарядили в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грязные дожди из Китая зарядили в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Грязный дождь сегодня, 18 апреля, пролился над Хабаровском. Его почувствовали все, кто с утра оказался на улице без зонтов. Как убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», практически все крыши и стёкла автомобилей в городе покрыты мутно-серыми разводами. В гидрометцентре объяснили это погодное явление циклоном, который пришёл в регион из соседнего Китая, и посоветовали водителям пока не отмывать свои машины. На этой неделе прогнозируются новые грязные дожди.
— Такие осадки принёс к нам циклон, который смещался через Северо-Восток Китая. Там сухо, есть пожары. У атмосферного вихря очень высокие скорости. Ветер поднимает с китайский полей пыль и грязь, забрасывает на высоты. Поэтому у нас циклон пролился вот таким грязным дождём, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрметеоцентра Галина Брынцева. — И этот грязный дождь — не последний на этой неделе. Мы ждём 21 апреля ещё один циклон, который идёт по этой же траектории через Северо-Восток Китая. В нём скорости ветра на высоте достигают 35-40 метров в секунду. Он также, проходя по территории КНР, мощными восходящими потоками всасывает пыль и гарь вверх. И, как мы ожидаем, у нас снова этот циклон прольётся грязным дождём.
Как ранее сообщало агентство, первый в этом году грязный дождь прошёл над Хабаровском в конце марта. Тогда циклон, как пылесос, набрал пыли и песка монгольской пустыни Гоби и оставил на автомобилях хабаровчан мутно-жёлтые разводы. Специалисты объясняют, что для здоровья людей эта пыль угрозы не представляет.
Хабаровский край сегодня: последние новости
В Хабаровске тронулся лёд Хабаровчане в конце апреля поработают больше Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью257
Украинские моряки пригрозили Порошенко157
В России готовят сюрприз для безработных217
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой241
Самолетам США разрешили летать над Россией156
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение