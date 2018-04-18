Ещё
В Ульяновске отопление отключат, когда позволит погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске отопление отключат, когда позволит погода 

АиФ — Ульяновск 26 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Отопление отключается централизованно, когда среднесуточная температура достигнет +8С и продержится на этом уровне не менее 5 суток, напомнили в администрации города.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Вернувшаяся зима задержится в Ульяновске и 12 апреля За Telegram обидно? «Роскомнадзор» в Ульяновске был подожжен Ульяновск присоединяется к «Тотальному диктанту»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью213
Самолетам США разрешили летать над Россией108
В России готовят сюрприз для безработных178
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом49
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram83
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение