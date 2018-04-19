Почему выросла «коммуналка»? 

Получила квитанцию на оплату услуг ЖКХ за март, а там сумма в 1,5 раза больше обычного. Почему?
Расчёты за тепло, предъявленные в 2017 году, будут скорректированы в квитанциях за март 2018 года. Некоторых ожидает также корректировка за неполный период 2016 г. Данная мера затронет многоквартирные дома Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты, в которых установлены общедомовые приборы учёта. «Размер скорректированных начислений отразит разницу фактически предъявленного объёма тепла за 2017 год (за основу расчётов берутся показания счётчиков) и объёма тепла, предъявленного на основании среднего потребления прошлого года», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. На фактический объём потребления тепла в доме влияют: температура воздуха на улице, особенности системы теплоснабжения дома, наличие или отсутствие энергосберегающих элементов. Некоторые жильцы увидят в квитанциях доначисление — это показатель того, что тепла по факту потреблялось больше, чем начислялось. Гражданам, потребившим за год меньше тепла, чем было начислено по квитанциям, будет сделан перерасчёт.