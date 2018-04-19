Ещё
Почему выросла «коммуналка»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему выросла «коммуналка»? 

АиФ Пермь 41 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Получила квитанцию на оплату услуг ЖКХ за март, а там сумма в 1,5 раза больше обычного. Почему?
Расчёты за тепло, предъявленные в 2017 году, будут скорректированы в квитанциях за март 2018 года. Некоторых ожидает также корректировка за неполный период 2016 г. Данная мера затронет многоквартирные дома Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты, в которых установлены общедомовые приборы учёта. «Размер скорректированных начислений отразит разницу фактически предъявленного объёма тепла за 2017 год (за основу расчётов берутся показания счётчиков) и объёма тепла, предъявленного на основании среднего потребления прошлого года», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. На фактический объём потребления тепла в доме влияют: температура воздуха на улице, особенности системы теплоснабжения дома, наличие или отсутствие энергосберегающих элементов. Некоторые жильцы увидят в квитанциях доначисление — это показатель того, что тепла по факту потреблялось больше, чем начислялось. Гражданам, потребившим за год меньше тепла, чем было начислено по квитанциям, будет сделан перерасчёт.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае похолодает до -15 градусов Паводок 2018: жители постят в соцсетях фото затопленных огородов и дворов Новая неделя в Перми начнётся с заморозков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России204
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня182
Тулеев уедет за границу367
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом21
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя127
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:27
Леся Никитюк рассказала об ограблении
Шоу-бизнес
03:57
Япония заявила протест России
Азия В мире
01:00
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Общество
00:07
Садальский обратился к Урганту
Шоу-бизнес
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение