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Воздух из Казахстана несёт в Новосибирск потепление до +12
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Воздух из Казахстана несёт в Новосибирск потепление до +12 

ngs.ru 56 минут назад
Фото: ngs.ru
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня: пока в регион поступает холодный воздух с севера, но к пятнице температура в Новосибирске повысится до +12 градусов.
«Распространяется обширный антициклон холодный. Он продержится 18–19 [апреля], а в ночь на 20-е уже потоки будут меняться на юго-западные, то есть с Атлантики будет смещаться следующая область пониженного атмосферного давления, следующий циклон. Но он до нас ещё не дойдёт, [в ночь] на 20-е число просто потоки поменяются, и с юго-западными потоками будет выноситься тёплый воздух с юга, из Казахстана, на нашу территорию», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, в ближайшие три дня осадков в городе не ожидается. Сегодня днём, согласно прогнозу, температура повысится до +2…+4 градусов. В четверг, 19 апреля, ночью будет –3…–5, днём +5…+7 градусов. В пятницу, 20 апреля, ночью прогнозируется 0…–2, а днём уже +10…+12 градусов.
Накануне МЧС разослало новосибирцам SMS-сообщения с предупреждением о снегопаде и сильном ветре в ночь на 18 апреля.
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