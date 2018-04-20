Начинаем раздеваться: в выходные Новосибирск накроет тёплая погода

Синоптики дали прогноз погоды на последние дни уходящей недели: в воскресенье в Новосибирск придёт 18-градусное тепло.

«По городу у нас без осадков ожидается погода в ближайшие трое суток», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Согласно прогнозу, уже сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +9…+11 градусов. В последующие дни потепление продолжится: в конце недели плюсовой будет не только дневная, но уже и ночная температура. В субботу, 21 апреля, ночью ожидается +3…+5 градусов, днём +15…+17. В воскресенье, 22 апреля, ночью будет +6…+8 градусов, днём +16…+18.

«Таким образом, в выходные дни будет тепло, сухо, увеличивается вероятность повышенной пожароопасности в лесах», — подытожила Марина Виноградова.

Несколько дней назад в Новосибирске расцвела мать-и-мачеха — прохожие начали замечать первые соцветия в разных районах города.