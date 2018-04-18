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В Пекине объявлено «желтое» предупреждение о загрязнении воздуха
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В Пекине объявлено «желтое» предупреждение о загрязнении воздуха 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня было объявлено предупреждение «желтого» уровня о воздушном загрязнении.
"Желтое" предупреждение означает, что средний дневной индекс качества воздуха /AQI/ в городе превысит 200 пунктов в течение по меньшей мере двух дней.
Загрязненность воздуха в Пекине с сегодняшнего вечера будет от умеренной до серьезной. Ожидается, что 20 апреля холодные воздушные массы и дождь улучшат качество воздуха, сообщило Пекинское управление по охране окружающей среды. —0—
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