В Пекине объявлено «желтое» предупреждение о загрязнении воздуха

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — В Пекине сегодня было объявлено предупреждение «желтого» уровня о воздушном загрязнении.

"Желтое" предупреждение означает, что средний дневной индекс качества воздуха /AQI/ в городе превысит 200 пунктов в течение по меньшей мере двух дней.

Загрязненность воздуха в Пекине с сегодняшнего вечера будет от умеренной до серьезной. Ожидается, что 20 апреля холодные воздушные массы и дождь улучшат качество воздуха, сообщило Пекинское управление по охране окружающей среды. —0—