Неделя в Москве: вначале будет снег

МЧС предупреждает о грозе, дожде и сильном ветре в Москве

Москвичам придется отложить майки и ветровки до лучших времен — в столице со вторника начнет стремительно холодать. В среду пройдут дожди, а к выходным ночная температура воздуха в Москве приблизится к нулю градусов. Более того, в начале следующей недели синоптики прогнозируют мокрый снег, заморозки и гололедицу.

Теплые дни в Москве подошли к концу, не успев толком и начаться: 17 апреля в центральной части России стало последним аномально теплым днем месяца. «Так, 17 апреля на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до +19,3°С, на Балчуге до +20,4°С. В Подмосковье теплее всего было в Черустях (+20,5°С), Кашире (+20,7°С) и Серпухове (+21,3°С), что соответствует климатическим показателям начала июня», — заявили в центре «Фобос».

Однако уже в ближайшее время синоптическая ситуация в городе начнет меняться кардинальным образом.

На столицу надвигаются дожди, больше всего осадков выпадет в среду, 18 апреля, и в субботу, 21 апреля. Этому поспособствует североатлантический циклон, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух. Московский температурный фон из аномального тепла вернется к средним показателям середины весны. В Москве в течение суток показания термометров не превысят +10…+13°С, а общее количество осадков может составить 7-12 мм, что равноценно четверти всей месячной нормы, сообщили в «Фобосе».

По данным синоптиков, в четверг, 19 апреля, также местами пройдут осадки, а из-за ветра дневная температура только слегка перевалит через отметку в +10°С. К пятнице, 20 апреля, дожди на время прекратятся, но температура практически не изменится.

«Суббота окажется самой дождливой — до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр», — добавили в метеорологическом центре.

Воскресенье, 21 апреля, также будет дождливым, хотя осадки и будут кратковременными. Дневная температура воздуха в воскресенье составит около +7…+9°С. «В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — подытожили в «Фобосе».

О сильных дождях и порывистом ветре москвичей уже предупредили и сотрудники МЧС

«По прогнозу синоптиков, в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит от 7 до 21 миллиметра, при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

МЧС призвали граждан быть осторожными и аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий. Также ведомство предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане.

Сегодня ночью #гроза Публикация от Ксения (@kseniyazubareva) 17 Апр 2018 в 1:46 PDT Отметим, что в ночь с 16 на 17 апреля дождь «подарил» городу десятую часть месячной нормы осадков. Всего же за апрель в столице выпало 13 мм осадков, что составляет почти 30% от месячной нормы. Тогда же в Москве прогремела первая весенняя гроза 2018 года. Раскаты грома и вспышки молний наблюдались в центре столицы, а также в подмосковной Балашихе . Москвичи размещали в соцсетях кадры первой грозы и делились своими впечатлениями.

При этом грозе предшествовал самый теплый день за последние 70 лет. Температура воздуха на станции ВДНХ в понедельник, 16 апреля, прогрелась более чем до +20°С, сообщали синоптики. До этого, как заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова , самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5°С.

Если в этом году на 16 и 17 апреля пришлась теплая погода, то в 2017 году в эти дни в Москве было +4 и +2°С — и при этом в столице выпал снег. Среднесуточная температура в апреле прошлого года составила +5,4°C.

По данным портала «WeatherArchive», который следит за погодой в Москве с 1999 года, в апреле температура воздуха традиционно повышается. Средняя температура в начале апреля обычно составляет +3°C (днем +4°C, ночью +1°C), а к концу месяца она повышается до +11°C (днем +14°C, ночью +9°C). Самый холодный день в апреле в Москве синоптики зафиксировали 6 апреля 2002 года. Тогда средняя температура составила −8°С.

Ранее синоптики Гидрометцентра рассказали о том, какая погода ожидается в мае. По их прогнозам, температура в европейской части страны превысит норму. В последнем весеннем месяце будет существенно теплее, чем в 2017 году. При этом специалисты не исключили похолоданий с понижением температуры до отрицательных значений.