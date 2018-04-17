По снегу и льду: на Северном полюсе прошел марафонский забег

На старт вышли 60 атлетов из 20 стран. Были даже четверолапые участники, но вне программы.

Вперед спортсменов гнало не только желание выиграть, но и лютый мороз. Чтобы согреться в минус 33 градуса, приходилось активно двигаться. Видимо поэтому и победил тот, кому было холоднее всего. Первым на финише оказался представитель солнечной Греции . Он пробежал трассу за 4,5 часа.

«Невероятно. Я до сих пор не верю, что победил. Я же грек и для меня бежать здесь все равно, что эскимосу соревноваться в пустыне. Было очень сложно, но я смог и безумно рад», — сказал победитель марафона Аргирос Папатанасопулос.

Вторым стал спортсмен из не менее солнечной Молдовы . Марафон проводится на Северном полюсе с 2002 года.

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