Ещё
По снегу и льду: на Северном полюсе прошел марафонский забег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По снегу и льду: на Северном полюсе прошел марафонский забег 

Мир24 1 час назад
На старт вышли 60 атлетов из 20 стран. Были даже четверолапые участники, но вне программы.
Вперед спортсменов гнало не только желание выиграть, но и лютый мороз. Чтобы согреться в минус 33 градуса, приходилось активно двигаться. Видимо поэтому и победил тот, кому было холоднее всего. Первым на финише оказался представитель солнечной Греции. Он пробежал трассу за 4,5 часа.
«Невероятно. Я до сих пор не верю, что победил. Я же грек и для меня бежать здесь все равно, что эскимосу соревноваться в пустыне. Было очень сложно, но я смог и безумно рад», — сказал победитель марафона Аргирос Папатанасопулос.
Вторым стал спортсмен из не менее солнечной Молдовы. Марафон проводится на Северном полюсе с 2002 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Весенние паводки в России: куда подвозить динамит Циклон обесточил несколько сел на Сахалине Паводки в России не отступают. Спасатели взрывают лед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма161
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой200
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери18
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение