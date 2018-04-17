Средний Урал накрыл смог 

Специалисты уральского гидрометцентра объявили на Среднем Урале неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Вечером 17 апреля регион накрыл смог, передает "Уралинформбюро".
По прогнозам синоптиков, рассеются вредные примеси в атмосферном воздухе только к вечеру 19 апреля.
"Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено", — подчеркнули в пресс-службе учреждения.