Средний Урал накрыл смог

Специалисты уральского гидрометцентра объявили на Среднем Урале неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Вечером 17 апреля регион накрыл смог, передает "Уралинформбюро"

По прогнозам синоптиков, рассеются вредные примеси в атмосферном воздухе только к вечеру 19 апреля.