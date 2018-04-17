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Средний Урал накрыл смог
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Средний Урал накрыл смог 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Специалисты уральского гидрометцентра объявили на Среднем Урале неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Вечером 17 апреля регион накрыл смог, передает "Уралинформбюро".
По прогнозам синоптиков, рассеются вредные примеси в атмосферном воздухе только к вечеру 19 апреля.
"Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено", — подчеркнули в пресс-службе учреждения.
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