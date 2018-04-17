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Владимирцы могут досрочно отключить тепло в своих квартирах
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Владимирцы могут досрочно отключить тепло в своих квартирах 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Жители Владимира смогут самостоятельно отключить отопление, если примут такое решение на общем собрании собственников.
Пока среднесуточная температура воздуха не будет держаться на отметке в +8 градусов, власти не могут отключить тепло на официальном уровне. Сити-менеджер Андрей Шохин рассказал, что у владимирцев есть возможность сделать это самостоятельно.
В городском управлении ЖКХ сообщают, что если собрание состоялось и большинство решили, что отопление пора отключить, нужно предоставить протокол в управление ЖКХ администрации Владимира и в организацию, которая отвечает за тепло в вашем доме.
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