Владимирцы могут досрочно отключить тепло в своих квартирах

Жители Владимира смогут самостоятельно отключить отопление, если примут такое решение на общем собрании собственников.

Пока среднесуточная температура воздуха не будет держаться на отметке в +8 градусов, власти не могут отключить тепло на официальном уровне. Сити-менеджер Андрей Шохин рассказал, что у владимирцев есть возможность сделать это самостоятельно.

В городском управлении ЖКХ сообщают, что если собрание состоялось и большинство решили, что отопление пора отключить, нужно предоставить протокол в управление ЖКХ администрации Владимира и в организацию, которая отвечает за тепло в вашем доме.