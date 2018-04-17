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Синоптики пообещали москвичам «глубокое погружение в осень»
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Синоптики пообещали москвичам «глубокое погружение в осень» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В среду, 18 апреля, метеоусловия в Москве резко ухудшатся, столицу накроет северо-атлантический циклон, начнутся дожди, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам синоптика, 18 апреля температура воздуха в Москве составит 10-13 градусов тепла. Под влиянием циклона в столичном регионе будет облачно и дождливо.
«Суббота окажется самой дождливой, до 15 миллиметров осадков или полтора ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят короткие дожди и похолодает. Даже днём всего лишь около +7…+9», — сказал синоптик.
Тишковец предупредил, что ночью в понедельник, 23 апреля, может выпасть мокрый снег, возможны заморозки и слабая гололедица.
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