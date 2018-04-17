Синоптики пообещали москвичам «глубокое погружение в осень»

В среду, 18 апреля, метеоусловия в Москве резко ухудшатся, столицу накроет северо-атлантический циклон, начнутся дожди, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец . Об этом сообщает телеканал «360».

По словам синоптика, 18 апреля температура воздуха в Москве составит 10-13 градусов тепла. Под влиянием циклона в столичном регионе будет облачно и дождливо.

«Суббота окажется самой дождливой, до 15 миллиметров осадков или полтора ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят короткие дожди и похолодает. Даже днём всего лишь около +7…+9», — сказал синоптик.

Тишковец предупредил, что ночью в понедельник, 23 апреля, может выпасть мокрый снег, возможны заморозки и слабая гололедица.