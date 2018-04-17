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Рецепт настроения
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Рецепт настроения 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В последнее время стало модным оправдывать свое настроение так называемой метеозависимостью.
Мол, дождь — тоскливо, солнце — весело и радостно. А вот на небезызвестном Туманном Альбионе — в Великобритании — другая присказка. Если бы они грустили каждый раз, когда небо заволакивает тучами, их нация вымерла бы от хронической депрессии.
А вдруг погода сама подстраивается под настроения людей и «плачет» потому, что всем грустно? Если люди метеозависимы, то она — а вдруг? — зависит от людей.
Над Москвой солнце светит уже вторую неделю. Потому что — фестивали, потому что — Пасха, потому что наконец у всех чувство долгожданной весны.
Если поменять местами причину и следствие, получится удивительный парадокс: совсем не обязательно запираться дома с обидой на весь мир, если за окном внезапная буря. Оказывается, радость жизни не зависит от прогноза синоптиков, влюбленность не предписывается календарем, а желание действовать не подстегивается кнутом необходимости. Настроение нужно создавать самим.
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