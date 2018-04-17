В Екатеринбург на этой неделе придёт весна, но пока всего на один день

Екатеринбурге и Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщили в местном отделении гидрометцентра.

Предупреждение об атмосферном загрязнении будет действовать до 20:00 19 апреля. Ожидаются условия, «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

Завтра днём ожидается температура воздуха +4… +6 °С, а послезавтра столбик термометра поднимется до +12 °С. Ветер будет северо-западным и западным. В пятницу воздух, по прогнозу синоптиков, снова прогреется лишь до +6 °С. А вот ветер при этом сменится на юго-западный.