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В Екатеринбург на этой неделе придёт весна, но пока всего на один день
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В Екатеринбург на этой неделе придёт весна, но пока всего на один день 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге и Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, сообщили в местном отделении гидрометцентра.
Предупреждение об атмосферном загрязнении будет действовать до 20:00 19 апреля. Ожидаются условия, «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».
Завтра днём ожидается температура воздуха +4… +6 °С, а послезавтра столбик термометра поднимется до +12 °С. Ветер будет северо-западным и западным. В пятницу воздух, по прогнозу синоптиков, снова прогреется лишь до +6 °С. А вот ветер при этом сменится на юго-западный.
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