Циклон принесет в Москву дожди и похолодание, следующая неделя начнется с заморозков и снега

На Москву надвигаются обложные дожди, наибольшее количество осадков выпадет в среду и в субботу. Следующая неделя начнется с заморозков и гололедицы, не исключен мокрый снег. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«17 апреля в Центральной России станет последним аномально теплым днем в апреле. Так, на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до плюс 19,3 градусов, на Балчуге до плюс 20,4 градусов. В Подмосковье теплее всего было в Черустях (плюс 20,5 градусов), Кашире (плюс 20,7 градусов) и Серпухове (плюс 21,3 градус), что соответствует климатическим показателям начала июня. Однако уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в среду метеоусловия резко ухудшатся. «Виной тому станет североатлантический циклон, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернет температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны. В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10-13 градусов, а общее количество осадков может составить 7-12 мм, что составляет четверть всей месячной нормы», — подчеркнули синоптики.

Отмечается также, что в четверг, в тылу циклона, осадки приобретут скоротечный и очаговый характер, а из-за ветров воздух в дневные часы прогреется чуть выше плюс 10 градусов. В пятницу дожди ненадолго прекратятся, температура изменится мало. «Суббота окажется самой дождливой — до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр», — пояснили в «Фобосе».

Там также добавили, что в воскресенье пройдут кратковременные дожди, похолодает, днем около 7-9 градусов тепла. «В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремят к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — подчеркнули синоптики.