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На Москву надвигаются заморозки
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В Москву придут снег и заморозки 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вторник стал последним днем в Москве с аномально теплой погодой в апреле. В среду температура воздуха не превысит плюс 10-13 градусов. А в ночь на понедельник ожидаются мокрый снег и заморозки.
Следующая неделя в Москве начнется с заморозком и гололедицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Таким образом, 17 апреля станет последним аномально теплым днем в Центральной России в апреле. На базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 вторника прогрелся до плюс 19,3 градусов, а на Балчуге — до плюс 20,4 градусов.
Однако уже 18 апреля метеоусловия резко ухудшатся. Это произойдет из-за прихода североатлантического циклона, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух. Из-за этого температурный фон из аномального тепла вернется в климатическое русло середины весны.
В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10-13 градусов, а общее количество осадков может составить 7-12 миллиметров, что составляет четверть всей месячной нормы.
Синоптики отметили, что в четверг воздух в дневные часы чуть выше плюс 10 градусов. В пятницу дожди ненадолго прекратятся.
В субботу ожидается выпадение до 15 миллиметров осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр.
Кратковременные дожди пройдут в воскресенье. Ожидается похолодание до 7-9 градусов тепла днем. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, а столбики термометров устремят к нулевой отметке. Возможны заморозки и слабая гололедица.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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