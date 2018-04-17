На Москву надвигаются заморозки

В Москву придут снег и заморозки

Вторник стал последним днем в Москве с аномально теплой погодой в апреле. В среду температура воздуха не превысит плюс 10-13 градусов. А в ночь на понедельник ожидаются мокрый снег и заморозки.

Следующая неделя в Москве начнется с заморозком и гололедицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Таким образом, 17 апреля станет последним аномально теплым днем в Центральной России в апреле. На базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 вторника прогрелся до плюс 19,3 градусов, а на Балчуге — до плюс 20,4 градусов.

Однако уже 18 апреля метеоусловия резко ухудшатся. Это произойдет из-за прихода североатлантического циклона, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух. Из-за этого температурный фон из аномального тепла вернется в климатическое русло середины весны.

В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10-13 градусов, а общее количество осадков может составить 7-12 миллиметров, что составляет четверть всей месячной нормы.

Синоптики отметили, что в четверг воздух в дневные часы чуть выше плюс 10 градусов. В пятницу дожди ненадолго прекратятся.

В субботу ожидается выпадение до 15 миллиметров осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр.

Кратковременные дожди пройдут в воскресенье. Ожидается похолодание до 7-9 градусов тепла днем. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, а столбики термометров устремят к нулевой отметке. Возможны заморозки и слабая гололедица.