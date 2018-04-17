На Владимир надвигаются ливни

Фото с ресурса chaiknet.ru По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра днём и в ночь на 19-го апреля, в регионе ожидается сильный дождь.

Прогноз погоды на предстоящие сутки:

Облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой. Днём дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днём +10…+15 °C.

Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушениями в системе ЖКХ, дорожно-транспортными происшествиями.