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На Владимир надвигаются ливни
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На Владимир надвигаются ливни 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса chaiknet.ru  По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра днём и в ночь на 19-го апреля, в регионе ожидается сильный дождь.
Прогноз погоды на предстоящие сутки:
Облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой. Днём дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днём +10…+15 °C.
Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушениями в системе ЖКХ, дорожно-транспортными происшествиями.
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