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На Рязанский регион надвигается снежная буря
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На Рязанский регион надвигается снежная буря 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве регионов ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В частности, в Рязанской области пройдут дожди со снегом. Высота снежного покрова составит до 15 сантиметров.
Температура воздуха может понизиться до 6 градусов мороза.
Между тем, на 20 апреля рязанские синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
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