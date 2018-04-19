На Рязанский регион надвигается снежная буря

В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве регионов ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В частности, в Рязанской области пройдут дожди со снегом. Высота снежного покрова составит до 15 сантиметров.

Температура воздуха может понизиться до 6 градусов мороза.

Между тем, на 20 апреля рязанские синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.