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Возможны аварии: тюменские управляющие компании предупреждают жильцов об испытаниях теплосетей
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Возможны аварии: тюменские управляющие компании предупреждают жильцов об испытаниях теплосетей 

72.ru 34 минуты назад
Фото: 72.ru
На следующей неделе, 24 апреля, тюменские тепловики планируют провести испытания теплосетей в контуре ТЭЦ-2. О том, что возможны аварии, тюменцев уже предупреждают управляющие компании. — В связи с предстоящими испытаниями тепловых сетей от ТЭЦ-2 на максимальную температуру теплоносителя, во избежание аварийных ситуаций будет отключено отопление и горячее водоснабжение, — сообщает жильцам УК «Русь». Отключать тепло и горячую воду будут с 7 утра до 15 часов. В прошлом году испытания теплосетей проходили в контуре ТЭЦ-1. В результате в Тюмени произошло порядка 40 порывов. Не обошлось и без пострадавших. За день, 24 апреля 2017 года, в больницы обратились пять человек, ошпаренные кипятком.
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