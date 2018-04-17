Жирафа Самсона в Московском зоопарке перевели в наружный вольер

Посетители Московского зоопарка теперь с наступлением теплой погоды могут увидеть жирафа Самсона в наружном вольере, сообщается на странице зоосада в Facebook.

«Самсон Гамлетович Ленинградов наконец-таки вышел в наружный вольер! Большую часть осени и всю зиму жираф провел во внутреннем помещении, и сейчас, когда на улице наконец-таки установилась солнечная и теплая погода, он может беспрепятственно бродить по своим владениям и здороваться с посетителями», — говорится в сообщении.

В августе в зоопарке отметят 25-летний юбилей Самсона. Несмотря на свой солидный возраст, жираф неизменно энергичен, бодр и общителен: Самсон всегда радуется гостям и с любопытством рассматривает всех, кто останавливается у вольера.

Кроме того, жираф может близко подойти к посетителям зоопарка, чтобы «поздороваться».