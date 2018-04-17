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Сероводород около «Ядрово» превышен в два раза из-за потепления
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Сероводород около «Ядрово» превышен в два раза из-за потепления 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Специалисты зафиксировали двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе рядом с «Ядрово».
Как сообщает ОТР, причиной является стабильно повышающаяся температура воздуха: специалисты предупреждали, что по мере потепления доля вредных примесей в воздухе будет расти.
Жители Волоколамска, рядом с которым расположена свалка «Ядрово», продолжают жаловаться на неприятный запах. Из-за выбросов вредных веществ в атмосферу к врачам обратились десятки людей. Власти приняли решение установить систему дегазации на отработанной части полигона. Работы должны закончиться в июне 2018 года.
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