Сероводород около «Ядрово» превышен в два раза из-за потепления

Специалисты зафиксировали двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе рядом с «Ядрово».

Как сообщает ОТР, причиной является стабильно повышающаяся температура воздуха: специалисты предупреждали, что по мере потепления доля вредных примесей в воздухе будет расти.