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ЦОДД прогнозирует снижение пробок в Москве с мая по август на 1 балл
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ЦОДД прогнозирует снижение пробок в Москве с мая по август на 1 балл 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в период с мая по август понизится, а пробки станут меньше на один балл, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.
В центре напомнили, что в прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6% по сравнению с остальными месяцами.
"Летом текущего года ожидается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл", — сказали в пресс-службе.
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