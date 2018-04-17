ЦОДД прогнозирует снижение пробок в Москве с мая по август на 1 балл

МОСКВА , 17 апреля — РИА Новости . Загруженность дорог в Москве в период с мая по август понизится, а пробки станут меньше на один балл, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

В центре напомнили, что в прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6% по сравнению с остальными месяцами.

"Летом текущего года ожидается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл", — сказали в пресс-службе.