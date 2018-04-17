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Жителей Северного Кавказа предупредили о риске заморозков и лавин
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Жителей Северного Кавказа предупредили о риске заморозков и лавин 

«Это Кавказ» 45 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Чечне и Ингушетии предстоящей ночью и утром ожидаются заморозки, угрожающие сельскохозяйственным культурам. Экстренное предупреждение опубликовал Южный региональный центр МЧС. Кроме того, продолжает действовать предупреждение о лавиноопасности в горах Чечни и Ингушетии.
Синоптики прогнозируют ночью и утром 18 апреля в южных районах Чеченской Республики заморозки, температура воздуха может опускаться 1−20 градусов ниже нуля. Кроме того, в центральных районах Карачаево-Черкесской Республики и юго-восточных предгорьях Краснодарского края воздух прогнозируется от 1 до 30 градусов мороза.
Заморозки могут привести к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур, а также цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, сообщается на сайте центра.
Кроме того, до вечера 18 апреля сохранится лавиноопасность в горах Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Ингушетия и Чеченской Республики выше 2000 метров.
В ведомстве предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий, линий связи и электропередачи, затруднением в работе автомобильного транспорта, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.
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