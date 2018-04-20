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Где в Оренбурге не будет холодной воды 23 апреля?
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Где в Оренбурге не будет холодной воды 23 апреля? 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 23 апреля с 10 до 22.3 часов не будет холодной воды по следующим адресам:
ул. Народная, 12, 13, 15, 17, 21  Подвоз воды: ул. Народной, 17  Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.
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МЧС предупреждает: в Оренбургской области туманно Оренбуржцы смогут увидеть частное лунное затмение На станции Оренбург произошла утечка огнеопасной жидкости
 Ещё 2 источника 
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