В московском регионе начался сезон гроз. Первая из них — в снимках Instagram

Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 17 апреля, прошла первая весенняя гроза. Синоптики обещают, что она может повториться и в ночь на среду. Жители региона успели запечатлеть раскаты грома и вспышки молний. Лучшие фото и видео — в материале «360».

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с «360» рассказал, что за последние сутки поменялся характер погоды в Московской области. На смену сухому арктическому воздуху пришел влажный средиземноморский. Как следствие, резко подпрыгнула влажность. Рассказал специалист и о прошедшей ночью грозе.

Минувшей ночью в Москве зарегистрирована первая в этом сезоне гроза. Она связана с прохождением теплого атмосферного фронта. На смену сухой погоде пришли дожди, и минувшей ночью выпало от 4 до 6 мм осадков, крайне необходимых в это переходное время

— Леонид Старков.

По словам специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой , что в столице к среде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Дожди начнутся во вторник вечером.

Отмечается, что во вторник вечером прольется от двух до семи миллиметров осадков. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: будет дождь, не исключена гроза.

Мы ожидаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков — от 9 до 22 миллиметров, что является почти половиной от месячной нормы осадков

— Татьяна Позднякова.

Слова Татьяны Поздняковой подтвердил и Леонид Старков. Он рассказал, что со вторника в регион придут не только дожди, но и ощутимое похолодание.

Вторник будет теплым. В дневные часы прогнозируется почти летняя температура — около 20 градусов тепла. В перспективе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, что будет сопровождаться дождями и слабыми грозами. Температура начнет понижаться

— Леонид Старков.

Понедельник 16 апреля стал самым теплым днем за последние 70 лет, температура воздуха превысила 20 градусов.