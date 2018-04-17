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В московском регионе начался сезон гроз. Первая из них — в снимках Instagram
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В московском регионе начался сезон гроз. Первая из них — в снимках Instagram 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 17 апреля, прошла первая весенняя гроза. Синоптики обещают, что она может повториться и в ночь на среду. Жители региона успели запечатлеть раскаты грома и вспышки молний. Лучшие фото и видео — в материале «360».
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с «360» рассказал, что за последние сутки поменялся характер погоды в Московской области. На смену сухому арктическому воздуху пришел влажный средиземноморский. Как следствие, резко подпрыгнула влажность. Рассказал специалист и о прошедшей ночью грозе.
Минувшей ночью в Москве зарегистрирована первая в этом сезоне гроза. Она связана с прохождением теплого атмосферного фронта. На смену сухой погоде пришли дожди, и минувшей ночью выпало от 4 до 6 мм осадков, крайне необходимых в это переходное время
— Леонид Старков.
По словам специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, что в столице к среде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Дожди начнутся во вторник вечером.
Отмечается, что во вторник вечером прольется от двух до семи миллиметров осадков. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: будет дождь, не исключена гроза.
Мы ожидаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков — от 9 до 22 миллиметров, что является почти половиной от месячной нормы осадков
— Татьяна Позднякова.
Слова Татьяны Поздняковой подтвердил и Леонид Старков. Он рассказал, что со вторника в регион придут не только дожди, но и ощутимое похолодание.
Вторник будет теплым. В дневные часы прогнозируется почти летняя температура — около 20 градусов тепла. В перспективе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, что будет сопровождаться дождями и слабыми грозами. Температура начнет понижаться
— Леонид Старков.
Понедельник 16 апреля стал самым теплым днем за последние 70 лет, температура воздуха превысила 20 градусов.
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