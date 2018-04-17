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Два месяца в году воздухом Ниццы лучше не дышать
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Два месяца в году воздухом Ниццы лучше не дышать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года, Ницца стала рекордсменом Франции по числу дней, когда качество воздуха в городе ниже среднего, а то и вовсе плохое, сообщает L’Express.
В Ницце из 12 месяцев наблюдений в течении 67 дней содержание примесей в воздухе превышало норму. На второй позиции в рейтинге с показателем в 60 дней находится Авиньон, далее — Марсель (57 дней).
"Загрязнение связано с высоким уровнем озона, вызванного большим количеством солнечного света, и выбросами от промышленности и дорожного движения", — объясняет Флоренс Перон, менеджер организации по защите окружающей среды Airpaca в Ницце.
Издание отмечает, что в Ницце уровень загрязнения никогда не был низким, но также редко бывает очень высоким, благодаря морскому бризу. Его нет в Марселе и Авиньоне, но уровень загрязнения там все-таки ниже из-за меньшего количества солнечного света.
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