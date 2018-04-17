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Жители Московского региона устроили фотоохоту на первую весеннюю грозу
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Жители Московского региона устроили фотоохоту на первую весеннюю грозу 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Первая в этом году гроза, прогремевшая в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, заставила жителей региона взяться за камеры и устроить фотоохоту за этим зрелищным атмосферным явлением. Получившимися снимками пользователи поделились в соцсетях.
«Этой ночью в Москве была первая весенняя гроза. Хороший повод, чтобы поохотиться за молниями. Оказалось это сложнее, чем выглядит со стороны. Они постоянно оказывались вне поля кадра. Но одну удалось запечатлеть», — рассказал в Instagram житель столичного района Новогиреево vladimir_ignatoff.
Своим «молниеносным фото» поделилась и девушка с ником solarmilk из Лефортова. Кадр с молнией в ночном московском небе пользовательница подписала цитатой из «Мастера и Маргариты»: «Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город».
«Стрелы Зевса над ночной Москвой. Этой ночью в Москве былая первая гроза, громом и молнией весна сообщила о полной победе над зимой. Ураа! И утро теплое и солнечное. С добрым утром!» — обратился к друзьям pablovarakuta, которому тоже удалось поймать момент и сфотографировать разряды молнии в небе.
Житель подмосковного Жуковского ser9vozdev написал, что заснять первую весеннюю грозу для него стало настоящей удачей.
«Что такое удача? Увидеть, что началась гроза, покидать манатки в тачку и рвануть на место, приехать и впопыхах успеть сделать один-единственный кадр, в который попала одна-единственная молния, перед тем как начался проливной дождь. А что такое настоящая удача? Это когда в такой кадр попало две молнии и еще машины проехали», — описал пользователь свое ночное приключение и получившийся снимок.
Пользовательница anetta_aleksandrova из Балашихи запостила в Instagram панорамное фото, на котором видно яркие вспышки в темном небе на окраине города.
Кроме того, пользователи соцсетей уверены — вместе с первой грозой и ливнем в регион пришло настоящее тепло. «Раз гроза, значит все — лето», — подытожила Ксения Акимочкина‏ в Twitter.
По прогнозу синоптиков, вторник в Москве и Московской области также окажется дождливым. Воздух днем может прогреться до плюс 19 градусов. Атмосферное давление немного понизится и в будет близко к нормальному. Относительная влажность составит около 60%.
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