Жители Московского региона устроили фотоохоту на первую весеннюю грозу

Первая в этом году гроза, прогремевшая в Москве Подмосковье в ночь на вторник, заставила жителей региона взяться за камеры и устроить фотоохоту за этим зрелищным атмосферным явлением. Получившимися снимками пользователи поделились в соцсетях.

«Этой ночью в Москве была первая весенняя гроза. Хороший повод, чтобы поохотиться за молниями. Оказалось это сложнее, чем выглядит со стороны. Они постоянно оказывались вне поля кадра. Но одну удалось запечатлеть», — рассказал в Instagram житель столичного района Новогиреево vladimir_ignatoff.

Своим «молниеносным фото» поделилась и девушка с ником solarmilk из Лефортова. Кадр с молнией в ночном московском небе пользовательница подписала цитатой из «Мастера и Маргариты»: «Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город».

«Стрелы Зевса над ночной Москвой. Этой ночью в Москве былая первая гроза, громом и молнией весна сообщила о полной победе над зимой. Ураа! И утро теплое и солнечное. С добрым утром!» — обратился к друзьям pablovarakuta, которому тоже удалось поймать момент и сфотографировать разряды молнии в небе.

Житель подмосковного Жуковского ser9vozdev написал, что заснять первую весеннюю грозу для него стало настоящей удачей.

«Что такое удача? Увидеть, что началась гроза, покидать манатки в тачку и рвануть на место, приехать и впопыхах успеть сделать один-единственный кадр, в который попала одна-единственная молния, перед тем как начался проливной дождь. А что такое настоящая удача? Это когда в такой кадр попало две молнии и еще машины проехали», — описал пользователь свое ночное приключение и получившийся снимок.

Пользовательница anetta_aleksandrova из Балашихи запостила в Instagram панорамное фото, на котором видно яркие вспышки в темном небе на окраине города.

Кроме того, пользователи соцсетей уверены — вместе с первой грозой и ливнем в регион пришло настоящее тепло. «Раз гроза, значит все — лето», — подытожила Ксения Акимочкина‏ в Twitter.

По прогнозу синоптиков, вторник в Москве и Московской области также окажется дождливым. Воздух днем может прогреться до плюс 19 градусов. Атмосферное давление немного понизится и в будет близко к нормальному. Относительная влажность составит около 60%.