Синоптики сообщили, что в столичный регион спешат холода, проливные дожди и снег

На этой неделе ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 апреля стало последним аномально теплым днем в ближайшее время. В среду, 18 апреля, в столичном регионе начнется резкое ухудшение погодных условий и виной тому — североатлантический циклон.

Температурный фон из аномального тепла вернется в привычное климатическое русло середины весны. Циклон принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух.

В течение суток в столицу столбик термометра не поднимется выше плюс 10-13 градусов, а общее количество выпавших осадков может составить 7-12 миллиметров, что является четвертью месячной нормы.

19 апреля, в четверг, в тылу циклона осадки приобретут скоротечный и очаговый характер. Будет дуть северный ветер, который днем позволит воздуху прогреться чуть выше плюс 10 градусов.

— По прогнозу синоптиков, в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7-21 миллиметров, при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведоства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптик Евгений Тишковец: Последним аномально теплым днем в ближайшее время станет 17 апреля

Рецепт настроения

Возвращается любовь