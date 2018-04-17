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Синоптики сообщили, что в столичный регион спешат холода, проливные дожди и снег
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Синоптики сообщили, что в столичный регион спешат холода, проливные дожди и снег 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На этой неделе ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 апреля стало последним аномально теплым днем в ближайшее время. В среду, 18 апреля, в столичном регионе начнется резкое ухудшение погодных условий и виной тому — североатлантический циклон.
Температурный фон из аномального тепла вернется в привычное климатическое русло середины весны. Циклон принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух.
В течение суток в столицу столбик термометра не поднимется выше плюс 10-13 градусов, а общее количество выпавших осадков может составить 7-12 миллиметров, что является четвертью месячной нормы.
19 апреля, в четверг, в тылу циклона осадки приобретут скоротечный и очаговый характер. Будет дуть северный ветер, который днем позволит воздуху прогреться чуть выше плюс 10 градусов.
— По прогнозу синоптиков, в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Суммарное количество осадков составит 7-21 миллиметров, при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведоства.
В МЧС призвали граждан, в связи с неблагоприятными условиями, быть осторожными и аккуратными, подчеркнули в агентстве городских новостей «Москва».
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