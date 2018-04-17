Синоптик Евгений Тишковец: Последним аномально теплым днем в ближайшее время станет 17 апреля

Всю следующую неделю будут идти дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал «ВМ» прошедшую грозу в ночь с 16 на 17 апреля и рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.

— Эта плановое явление, — отметил синоптик. — По всем методикам, которые мы включаем в разработку прогнозов по грозам, она как раз стартует в эти дни. Для средней полосы России середина апреля является стартом начала сезона гроз.

Евгений Тишковец отметил, что в ближайшее время москвичам ждать новых гроз не стоит. — Последним аномально теплым днем, практически июньским по температуре, на ближайшее время станет 17 апреля. Начиная с сегодняшнего вечера, пойдут дожди, нас ждет пасмурная дождливая погода с температурой в районе +10-13 градусов. Для апреля это нормальная погода. Неделя будет в целом неустойчивой, солнце чередуется с кратковременными дождями. Такая погода не благоприятствует развитию грозовой деятельности.

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