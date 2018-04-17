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Погрелись, и хватит: в Башкирии изменится погода
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Погрелись, и хватит: в Башкирии изменится погода 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Резкий старт весна решила отложить: неделя аномального тепла закончилась похолоданием, которое принес с собой полярный фронт. На этой неделе погода будет раздумывать: сменить ли гнев на милость, то бишь, холод на тепло. Жителям республики следует быть готовыми к осадкам — их вероятность возрастет.
— Из-за натекания облачности температура воздуха днем несколько понизится, — рассказали в Башгидромете.
В целом же среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.
Вероятнее всего, к выходным характер погоды не изменится. Как отмечают в Гидрометцентре России, с Баренцева моря на Ямал завтра опустится циклон, который принесет с собой дождь, мокрый снег и сильный ветер. К уикенду он соединится с Поволжским вихрем, и начнет смещаться на восток.
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