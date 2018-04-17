Погрелись, и хватит: в Башкирии изменится погода 

Резкий старт весна решила отложить: неделя аномального тепла закончилась похолоданием, которое принес с собой полярный фронт. На этой неделе погода будет раздумывать: сменить ли гнев на милость, то бишь, холод на тепло. Жителям республики следует быть готовыми к осадкам — их вероятность возрастет.
— Из-за натекания облачности температура воздуха днем несколько понизится, — рассказали в Башгидромете.
В целом же среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.
Вероятнее всего, к выходным характер погоды не изменится. Как отмечают в Гидрометцентре России, с Баренцева моря на Ямал завтра опустится циклон, который принесет с собой дождь, мокрый снег и сильный ветер. К уикенду он соединится с Поволжским вихрем, и начнет смещаться на восток.