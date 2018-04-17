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JIINTECH представляет цифровой электронный корпус JN-EH35
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JIINTECH представляет цифровой электронный корпус JN-EH35 

ТАСС 2 часа назад
СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 17 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания JIINTECH (главный исполнительный директор: Парк Джи-хён (Jihyun Park)), технологическая компания, разрабатывающая различные инновационные решения для обеспечения безопасности, недавно представила JN-EH35 — цифровой электронный корпус, решающий распространённые проблемы камер CCTV — перегрев и низкое разрешение.
Система цифрового управления корпусом JN-EH35 отличается глобальной конкурентоспособностью и уникальными технологиями. Новинка поддерживает внутреннюю температуру (дельта температуры — выше 35 градусов по Цельсию) н высоком (свыше 70 градусов по Цельсию) и низком уровнях (ниже минус 40 градусов по Цельсию) с помощью технологии JIINTECH.
Эта компактная система мониторинга охлаждения представляет собой герметичный корпус с двойным фронтальным стеклом, а настройка и регулировка заданного показателя температуры осуществляется с помощью пульта управления. Направляющая рамка позволяет устанавливать систему на различных продуктах. Разработка характеризуется экологической безопасностью, поскольку не предполагает использования охлаждающих жидкостей.
Самая примечательная функция электронного корпуса JN-EH35 — способность обеспечивать защиту камерам CCTV и коммуникационному оборудованию в экстремальных климатических условиях. Благодаря модульной конструкции, корпус проще устанавливать и обслуживать по сравнению с другими аналогами.
Наличие электроввода также защищает внутренние аппаратные компоненты от экстремальных температур. Таким образом, данный продукт представляется более экономичным вариантом по сравнению с традиционными системами воздушного или водяного охлаждения и отличается более простой по сравнению с ними конструкцией. По этим причинам электронный корпус получил большое внимание со стороны участников мирового рынка.
Главный исполнительный директор JIINTECH Парк Джи-хён отметила: «Отрасль демонстрирует обширный интерес к цифровому электронному корпусу для CCTV JN-EH35. Мы очень рады, что наша разработка, дающая возможность использовать системы охранного видеонаблюдения в экстремальных климатических условиях с чрезвычайно высокой или низкой температурой и высокой влажностью, приносит признание технологическому потенциалу нашей компании и всей Южной Кореи».
Она также добавила: «JIINTECH предоставляет передовые продукты и сервисы, в основе которых лежат прогрессивное и инновационное планирование, уникальные системы и обширные „ноу-хау“ в активно развивающейся сфере цифрового мониторинга и видеонаблюдения. Используя наши технологии и гуманистический подход, мы и дальше будем разрабатывать системы видеонаблюдения мирового класса для корейского и мирового рынков».
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт JIINTECH посетите веб-сайт www.jiintech.kr/en  Контактная информация: Парк Джи-хён (Jihyun Park), +82-70-7116-0079 pjh@jiintech.kr  Видео — https://mma.prnewswire.com/media/676317/JIINTECH.mp4
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