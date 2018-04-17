Главный синоптик Санкт-Петербурга предупредил жителей города о резком похолодании 

В 20-х числах апреля в Санкт-Петербурге резко похолодает. Уже во вторник, 17 апреля, погода будет пасмурной, заявил главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщает Inforeactor.
Во вторник в некоторых районах прошли дожди, в течение дня возможны грозы.
Метеоролог уточнил, что до конца недели температура воздуха в Петербурге будет нестабильной. «Дополнительную прохладу петербуржцам и жителям области обеспечит ветер», — сказал он.
Колесов также рекомендовал петербуржцам повременить со сменой весеннего гардероба на летний.