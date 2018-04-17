Агрохолдинг «Зерно Жизни» приступил к весенне-полевым работам

Остальные предприятия агрохолдинга «Зерно Жизни» (ГК СИНКО) со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам: внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись, и можно определить их состояние. По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району Анатолия Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений. Очень удобно вносить удобрения по так называемому «черепку», когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни.