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Агрохолдинг «Зерно Жизни» приступил к весенне-полевым работам
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Агрохолдинг «Зерно Жизни» приступил к весенне-полевым работам 

Волга Ньюс 37 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Остальные предприятия агрохолдинга «Зерно Жизни» (ГК СИНКО) со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам: внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись, и можно определить их состояние. По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району Анатолия Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений. Очень удобно вносить удобрения по так называемому «черепку», когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни.
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