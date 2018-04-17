Отопление в Курске отключат 20 апреля

В соцучреждениях батареи будут оставаться тёплыми до 25 числа

Выходные дни в регионе выдались тёплыми, поэтому куряне стали жаловаться на жару в квартирах. Календарно отопительный сезон в городе должен был завершиться 15 апреля, однако чаще всего это происходило 19 числа, в 2017 году — 26-го. Согласно федеральному законодательству тепло перестают подавать в дома после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура не будет опускаться ниже отметки в +8 градусов. Пока, по данным регионального Гидрометцентра, потепление приходило к нам на непродолжительные периоды. Последние два дня необходимые восемь градусов выдерживались.

— В настоящее время температура воздуха на 6 градусов превышает климатическую норму, — сообщила заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Мария Палехина. — 20 числа мы будем направлять данные в администрацию и распоряжением глав муниципальных образований отопительный сезон будет завершён.

К 20 апреля синоптики прогнозируют небольшое похолодание, которое не должно существенно сказаться на среднесуточной температуре. Тем не менее в соцучреждения тепло будет подаваться до 25 числа.