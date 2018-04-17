Ещё
Отопление в Курске отключат 20 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отопление в Курске отключат 20 апреля 

Курские известия 45 минут назад
Фото: Курские известия
В соцучреждениях батареи будут оставаться тёплыми до 25 числа
Выходные дни в регионе выдались тёплыми, поэтому куряне стали жаловаться на жару в квартирах. Календарно отопительный сезон в городе должен был завершиться 15 апреля, однако чаще всего это происходило 19 числа, в 2017 году — 26-го. Согласно федеральному законодательству тепло перестают подавать в дома после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура не будет опускаться ниже отметки в +8 градусов. Пока, по данным регионального Гидрометцентра, потепление приходило к нам на непродолжительные периоды. Последние два дня необходимые восемь градусов выдерживались.
— В настоящее время температура воздуха на 6 градусов превышает климатическую норму, — сообщила заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Мария Палехина. — 20 числа мы будем направлять данные в администрацию и распоряжением глав муниципальных образований отопительный сезон будет завершён.
К 20 апреля синоптики прогнозируют небольшое похолодание, которое не должно существенно сказаться на среднесуточной температуре. Тем не менее в соцучреждения тепло будет подаваться до 25 числа.
Напомним, 10 апреля в курском филиале ПАО «Квадра» сообщили о снижении температуры теплоносителя в связи с потеплением. В таком режиме компания будет работать вплоть до завершения отопительного сезона.
Курские известия: последние новости
В Курске затопило придворовые территории 12 домов Куряне написали «Тотальный диктант» Завтра в Курске пройдут учения в очередном торговом центре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»176
Скончался Андрей Невраев8
Санкции США: Россию погружают в рецессию457
Путин придумал способ победить коррупцию1079
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии198
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение