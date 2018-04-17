Московский метрополитен подготовили к весенним дождям

Московский метрополитен готов к предстоящим весенним дождям, сообщает Агентство «Москва»

В подземке провели большую работу в период весенних паводков и ливневых вод, направленную на обеспечение исправной работы устройств и оборудования, а также надлежащее содержание инфраструктуры.

Например, специалисты проверили исправность коллекторов, колодцев и водоотводящих устройств в подведомственных подразделениях и на прилегающей территории. Очищены крыши и кровля от снега, водосточные желоба и трубы — ото льда.

Совместно с Мосводоканалом метрополитен проверил водосточные системы. Таким образом, все службы метро полностью готовы к водоборьбе, для этого организованы круглосуточные штабы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в верховьях Волги на водпостах уменьшился на 8–47 сантиметров. Спад половодья наблюдается на всех водных путях столичного бассейна, кроме реки Ока.

Аварий и ЧП на водных путях за десять дней половодья не произошло. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.