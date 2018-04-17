Отопление в домах Ленобласти не отключат, пока не станет совсем жарко

Как ivbg.ru рассказали в пресс-службе «УК по ЖКХ» города Выборга , конец отопительного сезона напрямую связан с погодой: так, батареи в квартирах остынут только когда за окном будет в среднем +8 градусов. Таким образом, точной даты отключения отопления не установлено.

Сейчас, несмотря на высокие дневные температуры, ночью по-прежнему холодно. Поэтому отопление в домах Ленобласти всё ещё есть, хотя это и напрягает жителей некоторых районов, которые жалуются на духоту в помещении.

Однако присутствие отопления в середине апреля — это вовсе не нонсенс, а норма. Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе «УК по ЖКХ» Выборга, обязательное условие завершения отопительного сезона — погода на улице. Отопительный период завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

Кроме того, основанием для завершения отопительного периода является постановление органов местного самоуправления. При отсутствии правового акта, устанавливающего срок завершения отопительного периода, ни РСО, ни ТСЖ не имеют права, даже если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней была меньше +8.