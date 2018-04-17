Она все равно появилась неожиданно. Хотя были прогнозы. Синоптики предупреждали — ждём. Но они всегда что-то обещают. Мало кто верит по-настоящему.
А она все-таки нагрянула поздно вечером. После глянцевого от солнца дня. Как запоздавшая гостья. Навела шороху.
Весенняя московская гроза. Первая в этом году. Ещё даже без подружки своей — шумной листвы.
Схитрила, правда, поначалу. Не сразу развернулась. Подкралась, будто на разведку. Присмотрелась.
Ее сразу как бы и не заметили. Не поверили. Сомневались. Приглядывались к всполохам. Да мало ли огней ночью в городе. Прислушивались — грохочет вроде. Да мало ли громких звуков. И дождя, верного ее спутника, поначалу не было — оттого и не особо верилось.
Потом она, конечно, выступила во всей красе. Прогулялась задорно, весело и от души. Разыгралась, погрохотала, посверкала салютом. Утвердилась.
Все, теперь точно — весна.
И надеешься — впереди ещё столько всего хорошего. И листва пробьётся, как всегда, сразу и внезапно. И дожди пройдут веселые, весенние. И цветы вспыхнут, яркие, праздничные. И прогулки станут дольше. А слова — тише. Но — искреннее. Теплее.
…Такая она, первая весенняя гроза. Совсем не грозная. Совсем не страшная. Полная надежд и обещаний.
И утро после неё кажется каким-то особенным.
Как будто:
«Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь… Отступает одиночество, возвращается любовь.»*
*Цитата из стихотворения Булата Окуджавы «Новое утро»