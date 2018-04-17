Возвращается любовь

Она все равно появилась неожиданно. Хотя были прогнозы. Синоптики предупреждали — ждём. Но они всегда что-то обещают. Мало кто верит по-настоящему.

А она все-таки нагрянула поздно вечером. После глянцевого от солнца дня. Как запоздавшая гостья. Навела шороху.

Весенняя московская гроза. Первая в этом году. Ещё даже без подружки своей — шумной листвы.

Схитрила, правда, поначалу. Не сразу развернулась. Подкралась, будто на разведку. Присмотрелась.

Ее сразу как бы и не заметили. Не поверили. Сомневались. Приглядывались к всполохам. Да мало ли огней ночью в городе. Прислушивались — грохочет вроде. Да мало ли громких звуков. И дождя, верного ее спутника, поначалу не было — оттого и не особо верилось.

Потом она, конечно, выступила во всей красе. Прогулялась задорно, весело и от души. Разыгралась, погрохотала, посверкала салютом. Утвердилась.

Все, теперь точно — весна.

И надеешься — впереди ещё столько всего хорошего. И листва пробьётся, как всегда, сразу и внезапно. И дожди пройдут веселые, весенние. И цветы вспыхнут, яркие, праздничные. И прогулки станут дольше. А слова — тише. Но — искреннее. Теплее.

…Такая она, первая весенняя гроза. Совсем не грозная. Совсем не страшная. Полная надежд и обещаний.

И утро после неё кажется каким-то особенным.

Как будто:

«Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь… Отступает одиночество, возвращается любовь.»*