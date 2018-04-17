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Минтранс Подмосковья попросил водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного тумана
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Минтранс Подмосковья попросил водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного тумана 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области просит водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного тумана. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.
«Сегодня утром в Подмосковье возможен сильный туман. По сообщению МЧС региона, видимость снизится до 200-500 м. Призываем быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Подмосковью сообщили, что туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области 17 апреля 2018 г.
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