Минтранс Подмосковья попросил водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного тумана

Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области просит водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного тумана. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

«Сегодня утром в Подмосковье возможен сильный туман. По сообщению МЧС региона, видимость снизится до 200-500 м. Призываем быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Подмосковью сообщили, что туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области 17 апреля 2018 г.