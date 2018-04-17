Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири?

На основе средних многолетних показаний температурного фона, объёма осадков, а также при помощи математической модели специалисты Росгидромета и Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на весну и лето 2018 года.

От летних до арктических температур

На большей части бескрайней сибирской территории нынешнее лето будет разным, и главное — не пропустить жаркие денёчки. У сибиряков в ходу шутка: «Когда было лето, я был на работе». Но в этом году шансов погреться должно быть больше. Кстати, климатологи уверяют, что глобальное потепление климата продолжается — об этом свидетельствует кривая температурного фона за последние три десятка лет. Она явно стремится вверх.

В 2018 году температурный фон тёплого сезона ожидается около средних многолетних показаний, на отдельных территориях Сибири будет холоднее, чем обычно. И жара тоже будет, правда, не везде. Но изменчивость погоды в последние годы столь высока, что средние показания — как температура по больнице. Пример тому — первый месяц зимы нынешнего года.

Таким образом, в январе несколько дней была сначала «летняя» зима, а потом арктическая. К слову, самая тёплая зима за последние 100 лет была в Сибири в 2015 году (превышение нормы — на 3,5 градуса). Специалисты предупреждают, что точность долгосрочного прогноза, который рассчитывается на несколько месяцев вперёд, не превышает 70 процентов. В отличие от него, прогноз короткий, на трое суток вперёд, сбывается в 96 процентах случаев.

Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик рассказала, что температурный фон апреля на территории Сибири и Алтайского края ожидается около нормы. На северо-западе Новосибирской области и в Томской области — очаг холода, где прохладнее, чем обычно, на 1–1,5 градуса. В среднем теплее нормы на 1 градус будет, скорее всего, на Алтае . Месяц май и по теплу, и по количеству осадков близок к климатической норме. Теплее средних показателей может быть на севере Западной Сибири.

Где погреемся?

Июнь в Сибири в этом году — около средних многолетних показателей. А жители Томской области могут порадоваться — на их территории первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно. Столбики термометров будут колебаться около нормы и выше на один градус. В Новосибирской области в июне также ждут превышения нормы. Напомню, что вторую половину июня 2017 года здесь стояла аномальная жара. Новый рекорд был побит в Искитиме — плюс 36,5 градуса и на Чемале (Республика Алтай), где столбики термометров достигли отметки плюс 37,1.

Зато июль в прошлом году был холоднее на 3–5 градусов обычных показателей. В посёлке Северный Новосибирской области на почве даже были заморозки. В 2018 году, по прогнозам, жарко в июле будет, скорее всего, на Урале и в Тюменской области . На северо-западе Новосибирской и в Томской температурный фон тоже ждут выше среднего на 1–1,5 градуса. Скорее всего, осадков здесь будет немного.

Тёплый август, можно сказать «бархатный» сезон, предположительно ожидается на востоке Томской, а также в Кемеровской области и в Республике Алтай. В Новосибирской — сюрпризов не предполагается. А жителям Урала, Тюменской области и Ханты-Мансийского округа придётся кутаться в тёплые вещи — здесь очаг холода.