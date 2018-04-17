Микроволновка спасает от опасного заражения описторхозом

Описторхоз представляет собой паразитарное заболевание, при котором гельминты поражают печень и поджелудочную железу. Эксперты посоветовали использовать для защиты от заражения паразитами микроволновку. Описторхоз передается через рыбу. В тюменском Роспотребнадзоре дали рекомендации о том, как бороться с паразитами, и в том числе посоветовали готовить рыбу в микроволновке. Именно в Тюменской области наблюдается напряженная ситуация с заражением описторхозом — в структуре заболеваемости биогельминтозами на долю описторхоза в прошлом году пришлось до 98% случаев инфицирования.

«Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде. Рыба в 36% случаев приобретается на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли, продовольственных магазинах; в 47% — угощают родственники, соседи, друзья; в 17% — вылавливают самостоятельно», — такими данными поделились в ведомстве.

О том, что использование микроволновой печи является эффективным способом обеззаразить рыбу и рыбопродукты, заявили специалисты Института паразитологии РАН . По их словам, для обеззараживания рыбы СВЧ-печь позволяет затратить меньше времени, чем другие способы готовки.

«При нагревании в электромагнитном СВЧ-поле тепловая энергия генерируется во всех частях продукта. Температура быстро повышается до 100 градусов и остается на этом уровне. Таким образом, использование СВЧ-печей для приготовления рыбы в быту и общепите можно рекомендовать как эффективное средство профилактики заболевания описторхозом», — констатировали научные работники.

Помимо этого специалисты тюменского Роспотребнадзора дали следующие советы во избежание заражения рыбными паразитами:

жарить рыбу мелкими кусками не менее 15–20 минут;

при готовке в бульоне варить не менее 20 минут с момента закипания (рыбные пельмени — не менее 5 минут с момента закипания);

не пробовать сырую рыбу и фарш из нее;

тщательно мыть с использованием мыла и кипятка разделочные доски и ножи после обработки рыбы.

Самой опасной в плане заражения эксперты назвали рыбу язь. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые нашли в кофе особую пользу для людей, перенесших инфаркт.