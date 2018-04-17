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Синоптики обещают гололед и сильный ветер в Югре
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Синоптики обещают гололед и сильный ветер в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз на 3 ближайшие дня. Ханты-Мансийский округ ожидают снегопады, порывистый ветер и гололед.
17 апреля прогнозируется мокрый снег и гололед. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура ночью -8, -13 ºС, при прояснениях -14, -19 ºС, днем +1, -4 ºС, местами -5, -10 ºС.
18 и 19 апреля также осадки и гололед. Местами порывистый ветер западных направлений. 18 апреля ночью столбик термометра опустится до -9, -14 ºС, при прояснениях -15, -20 ºС, днем -2, +3 ºС, местами -3, -8 ºС. 19 апреля ночью температура воздуха составит -6, -11 ºС, при прояснениях -12, -17 ºС, днем 0, +5 ºС, местами -1, -6 ºС.
В связи с плохими погодными условиями окружная ГИБДД призывает водителей быть аккуратнее, соблюдать интервал между движущимся автотранспортом. А также соблюдать осторожность в районах пешеходных переходов, как водителям так и пешеходам.
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