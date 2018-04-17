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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 17 апреля
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Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 17 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, объявлено в Челябинске до 19 часов 17 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
По данным синоптиков, во вторник в областном центре ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура в дневные часы поднимется до +7 градусов, ветер северо-западного направления 4-9 м/с.
Напомним, в период действия режима НМУ предприятиям рекомендуют снизить объёмы выбросов, а жителям — отказаться от поездок на личном автотранспорте и не проводить работ, связанных с задымлением. Разжигание костров запрещено ещё и потому, что во многих муниципалитетах на данный момент действует особый противопожарный режим. Уже замечены поджоги травы в полях под Челябинском, запах дыма и гари чувствуют и жители областного центра.
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