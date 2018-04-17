МЧС предупредило о тумане, который накроет Подмосковье утром во вторник

Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается на территории Московской области утром во вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением на утро 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов.