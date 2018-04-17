МЧС предупредило о тумане, который накроет Подмосковье утром во вторник 

Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается на территории Московской области утром во вторник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением на утро 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.
При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов.
Дожди также придут в Москву и Московскую область во вторник, при этом воздух может прогреться до 19 градусов. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к нормальному. Относительная влажность около 60%.