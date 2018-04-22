МЧС предупредило о порывах ветра до 17 м/с в Москве и Подмосковье днем 22 апреля

Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столичного региона об усилении ветра с порывами до 17 м/с днем 22 апреля 2018 г., сообщает пресс-служба ведомства. «По информации Росгидромет днем 22 апреля в Москве Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с. В связи с этим прогнозируются возможные повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», — говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей региона быть осторожными и внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями.