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МЧС предупредило о порывах ветра до 17 м/с в Москве и Подмосковье днем 22 апреля
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МЧС предупредило о порывах ветра до 17 м/с в Москве и Подмосковье днем 22 апреля 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Управление МЧС по Москве предупреждает жителей столичного региона об усилении ветра с порывами до 17 м/с днем 22 апреля 2018 г., сообщает пресс-служба ведомства.
«По информации Росгидромет днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с. В связи с этим прогнозируются возможные повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей региона быть осторожными и внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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