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Погода в Новосибирске до 22 апреля: на выходных +17 градусов
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Погода в Новосибирске до 22 апреля: на выходных +17 градусов 

Все новости Новосибирской области 39 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В среду, 18 апреля, небольшие осадки сохранятся: днем вероятны дожди, ночью с мокрым снегом. Северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем +1, +6°С, ночью по области 0, -4°С.
В четверг, 19 апреля, характер погоды существенно не изменится, также осадки с мокрым снегом. Температурный фон останется в тех же пределах.
В пятницу, 20 апреля, ожидается прохождение уже теплого фронта, и погода начнет меняться. Днем столбик термометра повысится до отметок +5, +10°С, в ночные часы -1, +4°С. Юго-западный ветер с порывами до 12-17 м/с.
«В выходные дни еще немного потеплеет и к нам снова придет весна, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. — 21 апреля, кстати, в Новосибирске пройдет субботник, мы будем находиться в теплом секторе циклона. Днем воздух прогреется до +10, +15°С, в ночные часы 0, +5°С. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Южный ветер будет порывистым до 12-17 м/с».
В воскресенье, 22 апреля, продолжится влияние теплого сектора, и температура еще повысится. Днем возможно достижение отметок +12, +17°С, ночью тоже останутся положительные отметки +1, +6°С. Юго-западный порывистый ветер и местами дожди.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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