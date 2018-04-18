Ещё
Новейший вездеход БАЗ-69092 прошёл испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший вездеход БАЗ-69092 прошёл испытания 

News.ru 22 минуты назад
По информации пресс-службы Службы спасения республики Якутия и Россоюзспаса, а также специалистов Брянского автомобильного завода, закончен первый этап испытаний новейшего модифицированного вездехода БАЗ-69092. Он был проверен в трудных условиях Кобяйского района республики.
В испытание входило прохождение 400 километров пути и преодоление перевала Верхоянского хребта. Специалисты отметили его улучшенные качества по сравнению со старыми моделями. БАЗ-69092 обладает независимой подвеской, небольшим весом (17,5 тонн) и мощным двигателем.
Инженеры подошли к проектировке БАЗ-69092 с учетом 17 предложений от якутских спасателей. В частности, они сообщили о необходимости усилить броню тягача снизу, реализовать подогрев топлива, поставить двойные стекла и прочее. Всё это было учтено в новой модели.
Теперь машина чувствует себя отлично при температуре до минус 60 градусов. Серийное производство БАЗ-69092 планируется начать после того, как он пройдет испытания во всех сезонах, сообщает «Алмаз Антей».
News.ru: последние новости
На Москву надвигается мороз со снегом Пассажирский самолёт экстренно посадили после взрыва Умер актёр «Улицы разбитых фонарей»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных128
Китай признал дефектным советский «Варяг»24
РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери27
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой221
Кобзон выбрал место на кладбище176
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
РФ перестанет предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение