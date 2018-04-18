Новейший вездеход БАЗ-69092 прошёл испытания

По информации пресс-службы Службы спасения республики Якутия и Россоюзспаса, а также специалистов Брянского автомобильного завода, закончен первый этап испытаний новейшего модифицированного вездехода БАЗ-69092. Он был проверен в трудных условиях Кобяйского района республики.

В испытание входило прохождение 400 километров пути и преодоление перевала Верхоянского хребта. Специалисты отметили его улучшенные качества по сравнению со старыми моделями. БАЗ-69092 обладает независимой подвеской, небольшим весом (17,5 тонн) и мощным двигателем.

Инженеры подошли к проектировке БАЗ-69092 с учетом 17 предложений от якутских спасателей. В частности, они сообщили о необходимости усилить броню тягача снизу, реализовать подогрев топлива, поставить двойные стекла и прочее. Всё это было учтено в новой модели.

Теперь машина чувствует себя отлично при температуре до минус 60 градусов. Серийное производство БАЗ-69092 планируется начать после того, как он пройдет испытания во всех сезонах, сообщает «Алмаз Антей».