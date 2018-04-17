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Кузбасских автомобилистов предупреждают о сложных погодных условиях
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Кузбасских автомобилистов предупреждают о сложных погодных условиях 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сотрудники ГИБДД Кузбасса предупреждают автолюбителей о сложных погодных условиях.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона, в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время температура может опускать ниже 0°С. В связи с этим высока вероятность образования гололедных явлений на проезжей части.
Всем участникам движения стоит быть более острожными и внимательными. Водителям необходимо выбирать меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров. Тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается в гололед и на мокром покрытии.
Пешеходам стоит переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что вас видят и пропускают. В темное время суток и в непогоду стоит использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей.
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