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Хабаровчане в конце апреля поработают больше
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Хабаровчане в конце апреля поработают больше 

Хабаровский край сегодня 42 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной, зато май жители Хабаровского края начнут с 4 выходных подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 29 апреля по 2 мая включительно те, кто обычно работает с понедельника по пятницу, будут отдыхать в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда. Выходной в среду, 2 мая получается за счет переноса праздничного выходного дня с 7 января, который приходился на воскресенье.
В то же время последняя апрельская суббота станет рабочей. 28 числа хабаровчане будут трудиться, чтобы отдохнуть в понедельник, 30 апреля.
В честь Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, будет лишь один выходной.
Подробный календарь праздничных дней года ранее публиковало ИА «Хабаровский край сегодня».
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