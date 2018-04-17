Хабаровчане в конце апреля поработают больше

Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной, зато май жители Хабаровского края начнут с 4 выходных подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С 29 апреля по 2 мая включительно те, кто обычно работает с понедельника по пятницу, будут отдыхать в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда. Выходной в среду, 2 мая получается за счет переноса праздничного выходного дня с 7 января, который приходился на воскресенье.

В то же время последняя апрельская суббота станет рабочей. 28 числа хабаровчане будут трудиться, чтобы отдохнуть в понедельник, 30 апреля.

В честь Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, будет лишь один выходной.

Подробный календарь праздничных дней года ранее публиковало ИА «Хабаровский край сегодня».